Ermittler der Kriminalpolizei Bielefeld suchen mit Fotos nach zwei Männern, die bereits am Dienstag, 16. Juli, Kleidungsstücke aus einem Geschäft an der Fußgängerzone Bahnhofstraße gestohlen haben. Foto: Polizei

Bielefeld (WB). Ermittler der Kriminalpolizei Bielefeld suchen mit Fotos nach zwei Männern, die bereits am Dienstag, 16. Juli, Kleidungsstücke aus einem Geschäft an der Fußgängerzone Bahnhofstraße gestohlen haben.

Die zwei unbekannten Männer hielten sich zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr in dem Bekleidungsgeschäft, zwischen der Alfred-Bozi-Straße und der Stresemannstraße gelegen, auf. Während einer der beiden die 28-jährige Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, steckte der andere zwei hochwertige Lederjacken in einen Rucksack.

Scheinbar hat er die Diebstahlsicherung derart präpariert, dass der Alarm nicht auslöste. Beide verließen nacheinander das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Die Verkäuferin schätzte einen der Diebe auf etwa 45 Jahre. Er hatte wenig, graublonde Haare und sprach mit einem osteuropäischen Akzent.

Dass die Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos erst jetzt mehr als drei Monate nach der Tat von der Kripo erfolgt liegt daran, dass diese Maßnahme per richterlichem Beschluss freigegeben werden muss. Das kann geraume Zeit dauern.

Hinweise zu den zwei Ladendieben nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521/5450 entgegen.