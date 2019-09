Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Late Night statt Mitternacht: Zum zweiten Mal nach April (»Hut ab!«) lädt der Handel, unterstützt von der Gastronomie, am Samstag, 28. September, zum Shoppen bis 22 Uhr in der Innenstadt ein.

Während die samstägliche Spätöffnung der Geschäfte in der Innenstadt unumstritten ist, beklagt der Handel immer noch die Einschränkung der möglichen Sonntagsöffnungen. Deren Anzahl wurde inklusive der in den Stadtteilen in der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen vom vergangenen Jahr auf 13 maximal reduziert. Der Rat soll an diesem Donnerstag eine Änderungsverordnung zur Ordnungsbehördlichen Verordnung beschließen.

Offene Läden am Leinewebermarkt-Sonntag

Von einer Zustimmung würde Brackwede profitieren – genauer: der Brackweder Advents- und Nikolausmarkt. Aus diesem Anlass dürfen die Geschäfte im Brackweder Zentrum – und ausdrücklich nur da – am Sonntag, 8. Dezember, von 13 bis 18 Uhr öffnen. Verkaufsstellen, wie es in der Vorlage der Verwaltung heißt, dürfen öffnen auf der Hauptstraße zwischen Westfalen- und Berliner Straße, Treppenstraße und Treppenplatz, Platz an der Bartholomäuskirche, Vogelruth, Wikingerstraße zwischen Haupt- und Gotenstraße. Im vergangenen Jahr gab es in der Adventszeit keinen verkaufsoffenen Sonntag in Brackwede.

Erhalten geblieben ist in der Innenstadt der verkaufsoffene Sonntag am dritten Advent (15. Dezember). Zudem dürfen die Geschäfte am Leinewebermarkt-Sonntag öffnen. Die Genehmigung dafür erteilt wurde bis 2023, aber: Laut einer Umfrage ihrer Mitglieder durch die Kaufmannschaft Altstadt funktioniert dieser offene Sonntag für die »Altstädter« nicht. Jörg Beyer, Handelsreferent beim Handelsverband Ostwestfalen-Lippe, spricht davon, dass der verkaufsoffene Leineweber-Sonntag rund um die Bahnhofstraße »passabel« gewesen sei. Ob der Handel weiter am offenen Leineweber-Sonntag festhalte, sei noch in der »Abwägungsphase«.

DJ-Festival in der Altstadt

Johannes Göke, Vorstand der Werbegemeinschaft City, sagt, dass das erste Late-Night-Shopping »ein guter Anfang« gewesen sei. Allerdings, ergänzt er, »nicht vergleichbar mit den Umsätzen, die an verkaufsoffenen Sonntagen erzielt werden können.« Göke, Geschäftsleiter von Peek & Cloppenburg, sagt, an einem verkaufsoffenen Sonntag sei in seinem Haus allein der Umsatz »mindestens doppelt so hoch wie bei einem Late-Night-Shopping.« Jörg Beyer erinnert daran, dass durch die fehlende Sonntagsöffnung Ende Oktober 2018 – sie wurde untersagt – und die »Demo gegen Rechts« an einem Samstag Anfang November 2018 den Geschäften in der Innenstadt ein Umsatz in Höhe von »mindestens 15 Millionen Euro entgangen ist«.

Regine Tönsing, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes, betont, dass gleichzeitig mit dem Late-Night-Shopping an diesem Samstag in der Altstadt auch ein DJ-Festival stattfinden werde: »In 13 Lokalen und draußen, auf dem Klosterplatz.« Dort präsentieren von 17 Uhr bis Mitternacht DJ Bass-Tea und DJ Störmchen die Veranstaltung mit DJane Iane und dem Saxofonisten @Winsax. Es rappen Fab Kush & Mr. Jawbone.

Für Johannes Göke hängt der Erfolg des Late-Night-Shoppings nicht zuletzt auch vom Wetter ab: »Trocken, nicht zu heiß – dann haben die Kunden auch Lust, die frische Herbstmode einzukaufen.«