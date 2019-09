Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Alle fünf Jahre ehrt die IHK Ostwestfalen ihre Ehrenamtlichen – insgesamt über 5000. Etwa 1200 kamen am Dienstag in die Stadthalle. Das höchste Lob kam vom Festredner, Altbundespräsident Joachim Gauck: »Unser Land ist schöner, weil es sie gibt.«

Ein Großteil, über 3000, hilft in der Aus- und Weiterbildung als Prüfer. Sie sind, so Gauck, die Stütze der Dualen Ausbildung, die ein großer Wettbewerbsvorteil der deutschen Wirtschaft sei. Ihr Engagement habe nebenbei auch einen finanziellen Aspekt: »Mancher Unternehmer wäre bettelarm, müsste er dafür bezahlen, was sie ehrenamtlich leisten.« Dieses Engagement könnte auch in der Politik Früchte tragen. »Wir brauchen mehr Handwerker und Unternehmer in den Parteien und Parlamenten.«

Eine Brücke zur Politik hatte zur Begrüßung eingangs auch schon IHK-Präsident Wolf Meier-Scheuven geschlagen. Ehrenamtliches Engagement, so sagte er, sei »Ausdruck gelebter Demokratie«. Hier kämen Werte zum Tragen, die für die Gesellschaft unverzichtbar seien: »Uneigennützigkeit, Mitmenschlichkeit, Gemeinwohlorientierung und Solidarität.«

Außer im Bildungsbereich engagieren sich Unternehmer ehrenamtlich insbesondere in der IHK-Vollversammlung, im Präsidium, den Ausschüssen sowie als Richter und Prüfer etwa im Verkehrssektor und für freiverkäufliche Arzneimittel.

Namentlich geehrt wurden Helmut Flöttmann, Walter Halstenberg, Günter Pousset, Willi Rösch, Wolfgang Tackenberg und Karl-Hermann Vagt für 50 Jahre ehrenamtliches Engagement sowie insgesamt 207 Frauen und Männer, die sich seit 25 Jahren ehrenamtlich für die IHK engagieren.