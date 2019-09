Auf dem OWD ereignete sich in Fahrtrichtung Innenstadt, etwa auf Höhe der Blitzeranlangen, ein Auffahrunfall mit insgesamt fünf Autos. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Bereits am frühen Mittwochmorgen staut es sich an mehreren Stellen in Bielefeld. Unter anderem auf dem Ostwestfalendamm. Grund dafür sind zwei Unfälle.