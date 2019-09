Bielefeld (WB/peb). Mit seiner noch jungen Ravensberger Brauerei geht der Senner Unternehmer Mike Cacic jetzt an die Uni. Das Bielefelder Studierendenwerk hat eine entsprechende Vereinbarung mit Cacic getroffen und nimmt die Biere der Brauerei (»Flutlicht« und »Abendrot«) in sein Angebot auf.

»Die Craft-Bier-Szene liegt im Trend, und wir wollten mit einem jugendlichen Bier etwas in diesem Segment bereitstellen«, sagt Leif Wehrmeier, stellvertretender Abteilungsleiter Hochschulgastronomie des Studierendenwerkes. Da das Studierendenwerk, das unter anderem die Uni-Mensa betreibt, grundsätzlich versuche, bei Lebensmitteln auf regionale Produkte zurückzugreifen, sei man auf die Ravensberger Brauerei als Anbieter gekommen.

Biereinführung soll am 17. Oktober sein

Generell sei Bier an Uni und Fachhochschule nicht das »Riesengeschäftsfeld«, sagt Wehrmeier. In der Mensa werde gar kein Bier angeboten, allerdings in den Cafeterien von Uni und FH, außerdem immer da, wo das Studierendenwerk das Catering übernehme. Etwa beim Uni-Ball, der Nacht der Klänge oder Feiern einzelner Fakultäten.

Am Donnerstag, 17. Oktober, soll es nach Angaben des Einzelhandelskaufmanns und Hobby-Brauers Mike Cacic am Nachmittag in der Cafeteria im Westend der Uni eine Aktion zur Einführung des Bieres geben. Unterdessen laufen, wie berichtet, die Planungen, die Produktion der Ravensberger Brauerei nach Bielefeld zu holen. Dazu hat Cacic als Investor Christoph Harras-Wolff (»Alpecin«) an Bord geholt. Spätestens in zwei Jahren soll in Bielefeld gebraut werden. Zurzeit lässt Cacic bei Westheimer in Marsberg brauen.