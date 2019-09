Von Peter Bollig

Das Pflegehotel war eine Idee des wenige Monate nach der Grundsteinlegung verstorbenen früheren Geschäftsführers der Diakonie Brackwede Bernd Onckels. Die Diakonie Brackwede hat sich inzwischen mit der Diakonie Gütersloh zusammengeschlossen, und der heutige Geschäftsführer Björn Neßler ist von dem Konzept des Pflegehotels weniger überzeugt. »Wir sind gut in der Pflege, im Umgang mit Menschen in unseren Wohngruppen und anderen Pflegeeinrichtungen«, sagt Neßler. Der Hotelbereich gehöre nicht zu den Kernkompetenzen der Diakonie. Gleichzeitig gebe es einen steigenden Bedarf an Plätzen in Wohngemeinschaften.

Auch Touristen waren zu Gast

Die Diakonie will daher das Hotel umbauen und die Räume für Pflege-Wohngemeinschaften nutzen. Das, sagt Björn Neßler, sei keine rein wirtschaftliche Entscheidung, denn das Pflegehotel sei insgesamt nicht defizitär gewesen. Es sei vielmehr eine Frage der strategischen Ausrichtung. Denn Geschäftsreisende oder eben auch Touristen, die einen Teil der Gäste ausmachten, zu bewirten und unterzubringen, gehöre eben nicht zu den Aufgaben der Diakonie.

Rund 2,7 Millionen Euro hatte Investor Robert Hebrock mit seinem Unternehmen Heepen-Immobilien in das dreigeschossige Gebäude an der Cansteinstraße gesteckt, die Immobilie dann an den Diakonie-Verband Brackwede vermietet. In den beiden oberen Etagen sind zwölf Servicewohnungen entstanden, deren Bewohner bei Bedarf Pflegeleistungen und Essen bei der Diakonie beziehen können. Während diese Wohnungen weiterbetrieben werden wie bisher, hat das Pflegehotel im Juni den Betrieb eingestellt.

Die zwölf Zimmer im Erdgeschoss waren ausgestattet wie gewöhnliche Hotelzimmer mit Fernsehgerät, Telefon und Sitzgelegenheiten. Vor allem im Bad wurde der Unterschied deutlich. Durch breitere Türen oder Haltegriffe an den sanitären Anlagen wurde die Nutzung auch für Menschen im Rollstuhl möglich.

Eröffnung am 1. Oktober

Für die künftige Nutzung reicht das allerdings nach den Maßstäben der Heimaufsicht nicht aus, um Schwerstbehinderte unterzubringen. Die Räume werden dem Diakonie-Geschäftsführer zufolge entsprechend umgebaut. Demnach entstehen in der Wohngemeinschaft sechs Plätze für Intensivpflege, vier Pflegeplätze für körperlich eingeschränkte Patienten sowie ein Kurzzeitpflegeplatz. Am 1. Oktober wird die neue Wohngemeinschaft unter dem Namen »An der Heide« eröffnet und nach Angaben der Diakonie nach und nach belegt, um den neuen Bewohnern die Gelegenheit zu geben, sich in Ruhe einzugewöhnen.

Die bisherigen Mitarbeiter des Pflegehotels Canstein waren nach der Schließung auf andere Einrichtungen der Diakonie verteilt worden. Gekündigt worden sei keinem Mitarbeiter, sagt Björn Neßler. In der neuen Wohngemeinschaft würden entsprechend der neuen Ausrichtung mehr Pflegefachkräfte und weniger Servicekräfte eingesetzt.