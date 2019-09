Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Knapp eine Woche nach dem versuchten Tötungsdelikt in der unterirdischen Stadtbahn-Haltestelle Jahnplatz werden weitere Details zum Tatverdächtigen und dem Opfer bekannt. So war vom Amtsgericht gegen den Bielefelder (45), der seine Ex-Lebensgefährtin (43) mit einem Messer attackiert und sehr schwer verletzt haben soll, vor geraumer Zeit ein Annäherungsverbot an die Frau erlassen worden. Das bestätigte Staatsanwältin Claudia Bosse.

Polizeieinsatz am Jahnplatz nach Messer-Attacke Fotostrecke

Foto: Kerstin Sewöster, Christian Müller

Die Messerattacke am vergangenen Freitag vor zahlreichen Zeugen in der belebten unterirdischen Bahnhaltestelle war offenbar der blutige Höhepunkt einer bereits länger eskalierenden Situation. Den Angaben der Staatsanwältin zufolge habe die 43-Jährige in der Vergangenheit mehrfach Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten erstattet. Die Bielefelderin soll sich vom 45-Jährigen bedroht gefühlt haben. Schließlich erließ das Amtsgericht auf Antrag der Frau ein Annäherungsverbot gegen den mutmaßlichen Täter.

»Vielzahl von Messerstichen«

Die 43-Jährige habe eine »Vielzahl von Messerstichen« in den Kopf erhalten und liege weiter nicht vernehmungsfähig auf der Intensivstation eines Krankenhauses, sagte Bosse. Bei der niedergestochenen Frau handele es sich um eine mehrfache Mutter, bestätigte die Ermittlerin. Nähere Angaben zu Zahl und Alter der Kinder und ob es sich um gemeinsamen Nachwuchs des Opfers mit ihrem Ex-Lebensgefährten handele, machte die Staatsanwältin aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Der am Freitag in der unterirdischen Haltestelle Jahnplatz festgenommene Tatverdächtige sitze im Bielefelder Gefängnis in Untersuchungshaft, sagte Bosse. Wie berichtet, gingen mutige Zeugen beim Messerangriff gegen den 45-Jährigen vor und stoppten ihn.

Die Tat erinnert fatal an eine Attacke vom 4. Mai am Löllmannshof in Stieghorst. Dort hatte ein Bielefelder (25) ebenfalls seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer auf offener Straße angegriffen und schwer verletzt. Auch in diesem Fall bestand gegen den Mann ein Annäherungsverbot.