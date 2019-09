Von Stefan Biestmann

»Viele Behinderte haben mich angesprochen und gefragt, ob ich mit der AfD zusammenarbeite. Ich stehe jetzt unter Druck, mich dauernd zu rechtfertigen«, sagt Corina Hube. »Dabei ist unser Projekt unpolitisch. Ich distanziere mich von der AfD. Keine Partei hat das Recht, unser Projekt zu vereinnahmen.«

Alles fing mit einem Post der Jungen Alternative an

Angefangen habe es damit, dass die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) Bielefeld einen Spendenaufruf bei Facebook postete. Corina Huber distanzierte sich sofort und forderte die Junge Alternative auf, den Post zu löschen. Daraufhin sei der Post auf weiteren Kanälen geteilt worden – unter anderem vom AfD-Kreisverband Bielefeld, vom JA-Bezirksverband und von der JA NRW. »Das ist für mich reine Provokation«, sagt Huber. Da die Facebook-Posts immer noch nicht gelöscht wurden, kündigt sie rechtliche Schritte an.

Ihr Projekt »Legorampen für Rollstuhlfahrer« entstand im vergangenen Jahr in Bielefeld. Seitdem hat Corina Huber mit ihren beiden Mitstreitern Lucas Conrad und Astrid Garcias nach eigenen Angaben schon zehntausende Legosteine gesammelt und 27 Rampen für Bielefelder Geschäfte und Privatwohnungen gebaut. Auch in anderen deutschen Städten entwickelte das Team Rampen – zum Beispiel in Frankfurt, Hanau, Berlin, Offenbach, Velbert oder Ludwigshafen. Bundesweit habe das Team schon mehr als 100 Rampen gebaut. Für eine Rampe benötige sie 800 Legosteine und etwa sechs Stunden Bauzeit. Die Steine werden dabei mit einem Spezialkleber verbunden.

»Die AfD ist für viele Behinderte ein rotes Tuch«

Dass ausgerechnet die AfD jetzt ihr Projekt unterstützt, liegt Corina Huber schwer im Magen. »Die AfD ist für viele Behinderte ein rotes Tuch«, meint sie und kritisiert die Behindertenpolitik der Partei.

Als Beispiel nennt sie eine Kleine Anfrage im Bundestag aus dem März 2018. Die AfD-Fraktion fragte damals an, wie sich die Zahl der Behinderten in Deutschland seit 2012 entwickelt habe. Die Partei wollte unter anderem wissen, wie viele Behinderte aus einer Heirat innerhalb der Familie stammen. Zudem wurde gefragt, wie viele Behinderte Migrationshintergrund hätten. Die AfD-Anfrage löste damals Empörung aus – auch bei Sozialverbänden.

»Ich habe den Eindruck, dass die AfD Behinderte an den Rand der Gesellschaft stellen will«, sagt Corina Huber. »Ich dagegen arbeite für Behinderte und arbeite mit Menschen jeglicher Herkunft zusammen.«

Junge Alternative Bielefeld reagiert entsetzt auf Kritik

Die Junge Alternative Bielefeld reagierte auf die Kritik der Bielefelderin an dem veröffentlichten Spendenaufruf. »Wir mussten mit Erschrecken feststellen, welche negativen Kommentare und Aussagen zu unserem gut gemeinten Versuch, eine wohltätige Organisation zu unterstützen, erfolgten«, schreibt die JA auf ihrer Facebookseite. Die Absicht, die Aktion zu bewerben, sei »in erster Linie nicht politisch, sondern ganz uneigennützig für die Menschen mit Behinderung«.

Corina Huber gibt auf solche Aussagen herzlich wenig. Die Vereinnahmung durch die AfD habe schon jetzt negative Konsequenzen für sie, sagt sie. Denn eigentlich wollte sie am Wochenende bei einem Bielefelder Stadtteilfest, dem Stiftsmarkt in Schildesche, mit zwei Kindern Legorampen bauen. »Doch die Eltern haben ihre Kinder jetzt abgemeldet«, berichtet Corina Huber. Der Grund sei, dass sie befürchteten, dass auch AfD-Mitglieder am Stand auftauchten.

Corina Huber will die neuen Rollstuhlrampen am Wochenende trotzdem bauen. Aber für den Fall, dass jemand dann dort nur aufgrund des AfD-Aufrufs Legosteine spenden sollte, hat sie vorgesorgt. »Wir werden bei dem Stadtteilfest eine Extra-Tonne für diese Steine aufstellen. Die werden dann von uns an eine andere Organisation gespendet – aber bestimmt nicht in unseren Rollstuhlrampen verbaut.«