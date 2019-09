Am Bau läuft es für das Handwerk nach wir wie vor rund. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Lag die Wartezeit vor einem Jahr im Bauhandwerk laut Selbsteinschätzung der Betriebe in der Region noch bei 11,7 Wochen, so ist es heute nach Angaben des Vize-Hauptgeschäftsführers der OWL-Handwerkskammer, Wolfgang Borgert, eine ganze Woche mehr.

Nicht viel schneller geht es im Ausbaugewerbe, zu dem neben den Klempnern zum Beispiel auch Maler, Tischler und Elektriker gehören. Hier gaben die Betriebe bei der Herbst-Konjunkturumfrage an, dass ihre Kunden nun mit einer Wartezeit von 9,4 Wochen rechnen müssen – nach 8,3 Wochen im Vorjahr.

Gute Auftragslage

Das allerdings liegt nach Angaben des neu gewählten Kammerpräsidenten Peter Eul nicht nur an der guten Auftragslage. Vielmehr habe sich der Arbeitskräftemangel noch verschärft. Wie die Umfrage unter den 21.000 Mitgliedsunternehmen in OWL Eul zufolge ergab, fehlen nicht nur 8400 Fachhandwerker, sondern inzwischen auch 2600 Hilfskräfte. Außerdem waren zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 500 angebotene Lehrstellen unbesetzt. »Das heißt, dass sich der Fachkräftemangel in Zukunft noch verstärken wird«, sagte Eul.

Während die Erwartungen im Hinblick auf die weitere Entwicklung im ge­samten Handwerk im Vergleich zum Frühjahr auf hohem Ni­veau nur leicht zurückgingen, spürten die sogenannten Handwerke für den gewerblichen Bedarf bereits erste konkrete Auswirkungen einer konjunkturellen Delle. Als Me­tallbauer, Feinwerkmechaniker und ähnliche sind sie eng mit der Industrie verbunden. Diese sei, so Borgert, durch internationale Entwicklungen wie den Brexit und innere Debatten um die Brennstofftechnik so verunsichert, dass dies zu Bremsspuren auch im Handwerk führe.