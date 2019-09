Bielefeld (epd). E-Bike statt Dienstwagen: Die Evangelische Kirche von Westfalen fördert mit je 1.000 Euro den Ankauf von Elektro-Fahrrädern für ihre rund 1.600 Pfarrerinnen und Pfarrer. Rund hundert »Kirchenräder« seien derzeit in den 490 Gemeinden im Einsatz, Tendenz steigend, teilte das Landeskirchenamt am Donnerstag in Bielefeld mit.