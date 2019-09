Bielefeld (WB/hz). Weil ihr vier Euro Porto für fünf Briefmarken zu hoch waren, hat eine Frau in einem Kiosk am Marktkauf Oldentrup randaliert. Erst warf die Osteuropäerin sämtliche Waren im Kassenbereich um, dann schlug sie der Verkäuferin ins Gesicht und verlangte ein aufgegebenes Paket zurück.

Das Ganze passierte am Montag, berichtete Polizeisprecherin Caroline Steffen. Gegen 12 Uhr habe eine Frau mittleren Alters den Kiosk an der Oldentruper Straße betreten. Die Frau sei von einem etwa fünf Jahre alten Kind begleitet worden. Zunächst habe die Randaliererin ein Päckchen in dem Kiosk aufgeben.

»Als sie das Päckchen aufgegeben hatte, wollte sie zusätzlich mehrere Briefe aufgeben. Da diese unfrankiert waren, wies die Kiosk-Mitarbeiterin sie darauf hin, dass die Briefe mit fünf Briefmarken für vier Euro Porto frankiert werden müssten und nannte ihr dazu den entsprechenden Betrag. Den Betrag empfand die Frau als nicht angemessen und wurde aggressiv. Sie beschimpfte die Verkäuferin, warf sämtliche Waren um, die sich vor der Kasse befanden, und verließ den Kiosk«, heißt es von der Polizei.

Die Kiosk-Mitarbeiterin sei daraufhin ins Nebenzimmer gegangen, um das aufgenommene Paket abzulegen. Kurz darauf sei die Randaliererin wieder in den Kiosk zurück gekommen, habe der Verkäuferin mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sie am Oberarm gepackt und – offenbar um keine Absenderdaten zu hinterlassen – das Paket zurück verlangt. Nachdem die Frau das Paket wieder in den Händen hielt, flüchtete sie vom Tatort.

Die Verkäuferin beschrieb die Täterin wie folgt: Die mit osteuropäischem Akzent sprechende Frau ist zwischen 40 und 45 Jahren alt und etwa 1,65 Meter klein. Sie hat blondes, langes Haar und trug zur Tatzeit schwarze Kleidung.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau? Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521/5450.