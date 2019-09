Er hatte am Donnerstag gegen 15.50 Uhr die Bechterdisser Straße in Richtung stadtauswärts befahren. Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer aus der Ukraine befuhr die Bechterdisser Straße in Gegenrichtung und beabsichtigte an der Kreuzung Ostring nach links auf diesen abzubiegen.

Dabei übersah er offenbar den entgegen kommenden Rollerfahrer. Der Rollerfahrer geriet aufgrund der nassen Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte schließlich mit dem Lastwagen.