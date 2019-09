Von Stefan Biestmann

Dabei ist es gerade erst kurze Zeit her, dass Jan Schulz mit dem Tod kämpfte. »Ich habe damals gemerkt, dass es ihm schlechter ging: Jan war schwer auf den Beinen, konnte nicht mehr laufen und hatte hohes Fieber«, berichtet Kornelia Muck-Schulz. Plötzlich kippte ihr Lebensgefährte im Flur des Wohnhauses um.

»Ich bin nach draußen gelaufen und habe um Hilfe geschrien.« Nachbarn eilten herbei – ebenso wie kurze Zeit später auch Rettungskräfte. Die Reanimation ihres Mannes habe lange gedauert, sagt Kornelia Muck-Schulz. »Diagnostiziert wurden später Nierenversagen und eine Lungenentzündung.« Die Ärzte im Klinikum Bielefeld versetzten Jan Schulz schließlich ins künstliche Koma.

Vor 24 Jahren kennengelernt: »Es war Liebe auf den ersten Blick«

Seine Verwandten kümmerten sich auf der Intensivstation liebevoll um ihn. Seine Lebensgefährtin wachte am Bett – und dachte natürlich auch an die schönen Momente der gemeinsamen Zeit zurück. 24 Jahre ist es her, dass sie und ihr Mann sich kennenlernten. Jan Schulz, damals Chauffeur beim Unternehmen Benteler, besuchte ständig die Bäckerei Wulfhorst in Heepen, weil seine Auserkorene dort arbeitete. »Irgendwann hat Jan mich angesprochen«, sagt Kornelia Muck-Schulz. Ihr Mann ergänzt: »Es war Liebe auf den ersten Blick.«

Jan Schulz schätzt neben der Herzlichkeit seiner Frau auch ihre Meinungsfreudigkeit. »Und wir können uns immer aufeinander verlassen.« Kornelia Muck-Schulz beschreibt ihren Mann als »humorvollen Menschen, der das Leben leicht nimmt«.

Doch alles andere als leicht ist die Situation, die die Familie durchmachte, als Jan Schulz im Koma lag. Am vergangenen Freitag dann wachte er auf. »Seine ersten Worte waren: Konny – wir heiraten.« Kornelia »Konny« Muck-Schulz musste nicht lange überlegen und sagte Ja zum Antrag.

Patientenzimmer der Intensivstation geschmückt

Ihre Schwester An­drea Gottschalk-Taube begann gemeinsam mit anderen Verwandten damit, eine kurzfristige Trauung zu organisieren. Es folgten die Terminanfrage beim Standesamt, der Kauf der Eheringe und die Einladungen. »Und wir haben das Patientenzimmer der Intensivstation mit Blumen geschmückt«, berichtet An­drea Gottschalk-Taube.

Sie lobt, dass das Klinikum die Trauung auf der Intensivstation ermöglichte. »Das ist nicht selbstverständlich.« Und bei der Zeremonie am Montag waren dann auch die beiden Kinder, sechs Enkel und ein Urenkel von Kornelia Muck-Schulz sowie die Tochter und Enkelin von Jan Schulz anwesend. Auch einige Mitarbeiter des Klinikums nahmen an der Trauung teil.

Hochzeitsreise nach Hamburg

»Es durften so viele ins Patientenzimmer, wie reinpassten«, berichtet Andrea Gottschalk-Taube schmunzelnd. Als die Standesbeamtin Cornelia Schütze das Paar traute, war Kornelia Muck-Schulz sichtlich gerührt. »Das war für uns ergreifend und aufregend.« Aber sie weiß auch, bei wem sie sich zu bedanken galt: »Was die Rettungskräfte vor Ort und die Mitarbeiter auf der Intensivstation geleistet haben, ist unglaublich. Den Menschen gebührt unsere Hochachtung.«

Denn ihr Mann Jan ist auf dem Weg der Besserung und muss mittlerweile auch keine Sauerstoffmaske mehr tragen. »Jan muss jetzt erst noch im Krankenhaus bleiben«, sagt Kornelia Muck-Schulz. »Aber wenn es ihm irgendwann wieder richtig gut geht, dann machen wir unsere Hochzeitsreise nach Hamburg.«