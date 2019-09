Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Eigentlich ist die Fahrt mit Bus und Stadtbahn für alle Mädchen und Jungen, die jünger als sechs Jahre und in Begleitung von Mutter, Vater, Großeltern, Patentante sind, in Bielefeld kostenlos. Das allerdings gilt nicht für die unter Sechsjährigen, die mit ihrer Kita einen Ausflug zum Beispiel in den Tierpark oder ein Museum machen. Der Jugendamtselternbeirat (JAEB) ist eine ehrenamtliche Gruppe von Eltern, deren Kinder zur Zeit eine Kita besuchen. Er kritisiert diese Tarifsatzung.