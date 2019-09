Bielefeld (WB). Das zwölf Quadratmeter große und 120 Kilogramm schwere Graffito des Bielefelder Künstlers Denis Kelle hängt jetzt in der zentralen Universitätshalle.

Auf dem vier Mal drei Meter großen Kunstwerk sind neben dem BIE-Logo auch die Sparrenburg und die Kunsthalle als Bielefelder Wahrzeichen sowie die markante Architektur des Universitätsgebäudes von 1969 zu sehen – als Symbiose von Stadt und Universität.

»In Bielefeld gehören Stadt und Universität eng zusammen, das hat das gemeinsame Uni.Stadt.Fest eindrucksvoll bewiesen. Das auffällige Graffito im XXL-Format soll eine bleibende Erinnerung an das gelungene Jubiläumsfest sein«, sagt Oberbürgermeister Pit Clausen. Das Uni.Stadt.Fest war ein Geschenk der Stadt Bielefeld an die Universität zu ihrem Jubiläum und wurde von Universität und Bielefeld Marketing organisiert.

»Die Universitätshalle bekommt einen neuen Hingucker«

Gefeiert wurde am 15. September an den drei Orten Alter Markt, Bürgerpark und Campus . Während des Festes hatte Oberbürgermeister Pit Clausen bereits eine Miniatur des Bielefeld Graffitos als Geschenk an Rektor Professor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer übergeben.

Der Graffiti-Sprayer Denis Kelle, einst selbst Student an der Universität Bielefeld, hatte zuvor drei Tage lang die Räume der Wissens-Werk-Stadt Bielefeld zur Fertigstellung des Kunstwerks genutzt. Der ideale Ort, um das enorm große Bild dort auch bis zur Aufhängung in der Uni-Halle so lange unterzubringen.

Rektor Professor Gerhard Sagerer freut sich sehr über das Riesen-Geschenk: »Die Universitätshalle bekommt einen neuen Hingucker und eine schöne Erinnerung an unser 50-jähriges Bestehen.«