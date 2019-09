Der Senior am Donnerstag gestern gegen 16.00 Uhr sein Haus im Hasbachtal und wollte vermutlich per ÖPNV in Richtung Innenstadt.

Er ist ca. 180 cm groß und kräftig gebaut. Er trug wahrscheinlich eine weiße Jacke, eine braune Hose, schwarze Schuhe und eine braune Aktentasche.

Der vermisste Mann aus Schröttinghausen. Foto: Polizei Der vermisste Mann aus Schröttinghausen. Foto: Polizei

Der 91-Jährige könnte unter Umständen orientierungslos sein und den Heimweg nicht mehr finden.