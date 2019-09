Von Jens Heinze

Folgt man der Anklage der Staatsanwaltschaft, fand am 29. Juni vergangenen Jahres ein Handwerkertermin statt, der völlig aus dem Ruder lief. Der 33-jährige Glaser, ein in Bielefeld lebender Bosnier, hatte mit zwei Kollegen den Auftrag, im Rahmen umfangreicher Sanierungsarbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Gellershagen neue Fenster einzubauen. Dabei soll sich der geschiedene Mann an der alleinstehenden Mieterin einer Wohnung gewaltsam vergriffen haben.

»Ich war bei 1000 Kunden. Keiner hat sich beschwert.«

Aus Sicht des Angeklagten sind die Vorwürfe völlig haltlos. »Ich war bei 1000 Kunden. Keiner hat sich beschwert. Ich würde niemandem weh tun«, sagte der Bosnier vor Gericht. Was sexuelle Gewalt sei, wisse er genau, berichtete der Mann. Er sei als Kind während des Bürgerkrieges in Ex-Jugoslawien in den 90er Jahren misshandelt und von Soldaten sexuell missbraucht worden.

Aus Sicht des 33-Jährigen war der 29. Juni 2018 ein ganz normaler Arbeitstag. Die Mieterin, eine gebürtigen Polin, sei sehr nett gewesen. Sie habe für ihn und seine Kollegen Kaffee gekocht. Zusammen habe man viel gescherzt und gelacht. »Alles war normal«, sagte der Glaser.

»Diese Frau war cool. Sie hat immer so Spaß und Sprüche gemacht.«

Er machte keinen Hehl daraus, dass er an der 54-Jährigen Gefallen gefunden hatte. »Diese Frau war cool. Sie hat immer so Spaß und Sprüche gemacht«, berichtete der Bosnier, so etwas in Deutschland noch nicht erlebt zu haben. Bei Gesprächen habe man zudem heraus gefunden, dass der Angeklagte und die Mieterin zeitweise im selben Bielefelder Stadtteil gewohnt und zudem gemeinsame Bekannte hätten.

Es sei Sympathie auf beiden Seiten gewesen. Ja, man sei sich im Laufe des Tages auch näher gekommen, räumte der 33-Jährige ein. »Das erste Umarmen ging von mir aus. Sie hat gesagt, dass ich das gerne machen darf«, sagte der Angeklagte. Im Flur wollte der Mann dann die 54-Jährige ein zweites Mal umarmen , ergriff die Frau an einem Handgelenk und zog sie an sich. »Als sie gesagt hat, es reicht, habe ich sofort losgelassen«, beteuerte der Glaser.

Die Mieterin hat das Geschehen ganz anders in Erinnerung

Die Mieterin hat das Geschehen ganz anders in Erinnerung. Am 29. Juni 2018 sei es am späten Vormittag in ihrer Küche beim Kartoffelschälen zum ersten Übergriff des Handwerkers gekommen. »Auf einmal spüre ich, dass er hinter mir steht. Er hat meine linke Hand am Gelenk gefasst und nach hinten zur Hose an sein Glied gezogen«, sagte die Frau. Als sie ihn fassungslos gefragt habe, was er da mache, sei der Mann wortlos in das Wohnzimmer weiter gegangen.

Mittags sei es dann wieder zu einem Übergriff gekommen, berichtete die 54-Jährige. Die beiden Kollegen des Handwerkers seien in die Pause gegangen, der 33-Jährige sei aber in der Wohnung geblieben. Als sie sich gebückt habe, um im Wohnzimmer mit Handfeger und Kehrblech Staub aufzufegen, »sehe ich, dass er in seiner Hose an sich spielt.« Zudem habe der Angeklagte Stoßbewegungen mit seiner Hüfte gemacht.

Der Prozess wird am 9. Oktober fortgesetzt

Ihre Flucht habe der Mann durchs Zutreten der Wohnungstür verhindert und ihre Hände umklammert, sagte die Frau. »Er versuchte mich am Hals zu küssen. Dann hat er mich fixiert und versucht umzudrehen. Ich spürte nur ein Stechen. Ich hatte Angst«, beschrieb die 54-Jährige die Situation. Dann sei ihr die Flucht aus der Wohnung gelungen.

Der Prozess wird am 9. Oktober fortgesetzt. Dann sollen die damaligen Arbeitskollegen des inzwischen entlassenen Glasers als Zeugen gehört werden.