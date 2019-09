Von Hans-Heinrich Sellmann

Bielefeld (WB). Martin Bechler und Jenny Thiele brüllen außergewöhnlich laut in die Mikros: »Das ist Punk, das raffst Du nie.« Doch, eigentlich schon. Aber den Rest des Fortuna-Ehrenfeld-Abends, den rafft im Movie niemand so richtig. Und das ist gut so.

150 Besucher hatten im Vorfeld mitbekommen, dass die Kölner Formation mit Mastermind Bechler, Thiele (Keyboard) und Paul Weißert (Schlagzeug) wieder in der Stadt sind. Nach dem Auftritt während der Songnächte im März bereits zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres. Am Donnerstag steht sogar Auftakt dran, einer Deutschland-Tour, um das inzwischen dritte Album vorzustellen.

»Helm ab zum Gebet« heißt das Werk, das im Movie den Großteil des Abends ausmacht. Das Geschehen auf Platte und Bühne in Worte zu fassen, haben schon viele versucht: »Lustige, kluge und herzergreifende Fuck-You-Mugge« findet Olli Schulz, »Popmusik für Erwachsene, die im schönsten Sinne verrückt ist« heißt es – eine Spur langweiliger – auf der Ticket-Homepage.

Keine Sekunde Langeweile

Langweilig, das jedenfalls steht fest, ist keine Sekunde in dem ehemaligen Kinosaal. Hauptfigur Bechler kommt, wie gewohnt, im Schlafanzug und mit Feder-Boa (»Ohne geht nicht«). Das Licht bleibt dämmrig, einige Spots, wenig Schnickschnack. Doch dann... Wer nur die in erster Linie getragenen Töne der Alben kennt, erlebt sein blaues Wunder.

Harte Gitarren-Riffs, und die Elektro-Beats hämmern deutlich lauter als im Studio. Das geht in Beine und Ohren, wenngleich dadurch der eine oder andere klangliche und textliche Aha-Moment etwas an Wirkung verliert. Und Martin Bechler hat ein bisschen Mühe, das herauszuarbeiten, was Fortuna Ehrenfeld ausmacht: seine Stimme und diese großartigen Texte.

Er selbst spricht von »Gedankentetris«. Obwohl – dass ein Gedanke, einmal unten auf dem Boden angekommen, wirklich in den anderen greift, das kommt nur selten vor. Zum Glück.

»Dann küsst halt keiner mehr den albernen Prinz«

Ja, Olli Schulz, das ist lustig und klug auch, aber Bechler ist herzergreifend am besten – dann, wenn’s in die Magengrube geht und ohne es gleich zu bemerken. »Gnadenlos romantisch, ahnungslos verliebt / lang genug gebettelt um Blamage und Talent / verbraucht oder vergeben, mäßig kompetent / Die Engel ziehen blank und singen Halleluja« liest sich schon ganz wunderbar, wird aber erst groß durch Bechlers Stimme. Die – er verweist auf das niegelnagelneue Video – gibt’s bei Youtube als Kostprobe auf der neuen Auskopplung »Bad Hair Day«: »Wenn die Frösche immer alle nur tanzen wollen, küsst halt keiner mehr den albernen Prinz.«

In seinen Gedanken ist Bechler gerne mal der Zahnarzt von Darth Vader oder fragt sich, »wie Günter Netzer wohl mit Zweitnamen heißt«, ehe er wieder den Romantiker raushängen lässt: »Dass du am Ende nicht vergisst / dass alles das ist, was es ist / Wir kommen da schon irgendwie heil wieder raus«. Denn nicht, dass irgendwer nach diesem launigen Abend auf dumme Gedanken kommt: »Wenn ich fertig bin mit lachen, fange ich an zu heulen.«