Die 46-Jährige sei verdächtig, an dem Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei Bielefeld am Freitag mit. Dies hätten Ermittlungen ergeben.

Die bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Frau sei im Krankenhaus vernommen worden und habe Angaben zur Sache gemacht. »Ihre Aussagen werden derzeit mit den weiteren Ermittlungsergebnissen abgeglichen«, hieß es weiter. Ein Polizeisprecher machte keine Angaben darüber, welcher Art die »Angaben zur Sache« waren. Die Frau bleibe im Krankenhaus. Sie sei nicht festgenommen worden.

Angehörige und Rettungskräfte hatten die Tote am Sonntagabend in ihrem Wohnhaus gefunden. Die Obduktion ergab, dass die Frau gewaltsam ums Leben kam. Spuren am Tatort deuteten darauf hin, dass der 53-jährige Schwiegersohn in das Tatgeschehen verwickelt gewesen sein könnte. Er wurde in der Nacht zum Montag in einem Hotel in Nürnberg von Spezialkräften festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. In Borchen lebten die 76-Jährige, ihre Tochter und deren Mann im gleichen Haus.