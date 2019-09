Bielefeld (WB/bex). An diesem Sonntag wird zwischen Herford und Bielefeld der sechste Aktionstag »ohne auto mobil« durchgeführt. Start- und Endpunkt der Großveranstaltung sind in Bielefeld das Rathaus am Niederwall und in Herford die Innenstadt am Ende der Bielefelder Straße im Quartier Radewig.