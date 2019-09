Ziel der Opposition war es stets, die kleinen Reihenhäuser einzeln zu verkaufen, um schnell Wohnraum anbieten zu können. Die BGW plant dagegen, die Reihenhäuser abzureißen und auf dem Grundstück im Bereich Otto-Brenner-/Oldentruper Straße 85 Neubauwohnungen zu errichten.

Lange umstritten war der Kaufpreis für Häuser und Grundstück. Ein Gutachten, das die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in Auftrag gegeben hatte, ermittelte einen Verkehrswert in Höhe von 6,2 Millionen Euro. Der »Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld« dagegen einen Verkehrswert von 3,5 Millionen Euro. Da mit der BImA keine Einigung erzielt werden konnte, wurde der »Obere Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Land Nordrhein-Westfalen« eingeschaltet. Das Schiedsgutachten weist einen Verkehrswert von 5,5 Millionen Euro aus. Diesem Schiedsgutachten will sich die Stadt unterwerfen.

Beigeordneter Gregor Moss sagte, dass von den 85 Neubauwohnungen deutlich mehr als die vorgeschriebenen 25 Prozent öffentlich gefördert werden sollten, nämlich 42. Zudem soll die sogenannte Verbilligungsrichtlinie zum Einsatz kommen, die ermögliche, die 42 Wohnungen in einem Standard zu bauen, der jeweils Einsparungen in Höhe von 25.000 Euro zulasse. Das verringere den Kaufpreis um 1,05 Millionen Euro; die Richtlinie solle auch bei der Herstellung von Quartiersplatz und Spielplatz angewendet werden. Zudem sollen EFRE-Fördermittel aus dem Programm Soziale Stadt beantragt werden.

Die BGW hat die Stadt gebeten, die anfallenden Erschließungskosten zu übernehmen (Straßenbau, Kanal).

In der Ratssitzung am 7. November soll es eine Verwaltungsvorlage geben, bei deren Zustimmung der Ankauf der Gesamtimmobilie besiegelt würde.