Mathias Wennemann (links) und Thomas Keitel haben das Vorkommen des Deutschen Filzkrauts auf dem Alten Friedhof am Jahnplatz nachgewiesen. Die Pflanze steht auf der Roten Liste, gibt es in NRW nur an 14 Standorten. Foto: Thomas F. Starke

Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Es war ein Zufallsfund. Bei einer Stadt-Exkursion, zu der der Naturwissenschaftliche Verein eingeladen hatte, wurde auf dem Alten Friedhof am Jahnplatz das Deutsche Filzkraut, eine vom Aussterben bedrohte Pflanze, gefunden und bestimmt.

Thomas Keitel, Schriftführer des Naturwissenschaftlichen Vereins, sagt: »Ja, ich habe das seltene Filzkraut sofort erkannt.« Er habe Fotos gemacht, die Pflanze von einem ausgewiesenen Experten (Taxonomen) untersuchen lassen und von dem die Bestätigung bekommen, dass es sich tatsächlich um Filago vulgaris, das Deutsche Filzkraut, handele. Mathias Wennemann, Vorsitzender des Naturwissenschaftlichen Vereins, sagt, dass das Deutsche Filzkraut – eine einjährige, krautige Pflanze mit körbchenförmigen, winzigen Blüten – seit 100 Jahren in Bielefeld als verschollen gelte. In Nordrhein-Westfalen sei es lediglich an 14 Stellen nachgewiesen.

Wennemann und Keitel gehen davon aus, dass der Samen der Pflanze im Boden geruht hat und durch besondere Umweltbedingungen wieder zum Vorschein gekommen ist.

So sieht das Deutsche Filzkraut im Sommer aus. Foto: WB So sieht das Deutsche Filzkraut im Sommer aus. Foto: WB

Das Deutsche Filzkraut gedeihe auf schütteren, sandigen Flächen. Der Alte Friedhof habe einen sandigen Untergrund. Thomas Keitel verknüpft die Stadthistorie mit dem Pflanzenfund. Der Alte Friedhof sei unter napoleonischer Herrschaft angelegt worden, als aus hygienischen Gründen Beerdigungen innerhalb der Stadtmauern nicht mehr zulässig waren. Er sei zunächst von 1815 bis 1874 genutzt worden (Wiederinbetriebnahme 2006).

Das Deutsche Filzkraut sei an der wohl ältesten Stelle auf dem Friedhof entdeckt worden, in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem der bejahrtesten Grabmale dort, einer symbolhaft »abgebrochenen« Säule. Die Pflanze liebe den trockenen Boden dort, den unbeschatteten Platz. Dadurch, dass erst seit wenigen Jahren dort wieder Gräber ausgehoben würden, sei Erdreich mit den Samen an die Oberfläche gelangt und die Pflanzen hätten gedeihen können.

Wennemann sagt, beim Deutschen Filzkraut handele es sich zwar um eine einjährige Pflanze, deren Samen aber im Boden jahrzehntelang überleben könne. Es sei allerdings auch möglich, dass der Samen von einem Sekundärstandort angeflogen sei.

Falls es sich bei dem Alten Friedhof aber um einen Primärstandort handeln würde, wäre das, so Keitel und Wennemann, »eine kleine Sensation«. Aber auch so sei der Fund bedeutend. Keitel: »Er zeigt jedenfalls, dass durch Abwarten und genaues Beobachten noch Pflanzen zu finden sind, die bereits als verloren gelten.«