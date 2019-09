Wolfgang Budwell ist stolz darauf, dass sein Wackel-Schröder im Haus der Geschichte in Bonn gezeigt wird. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/sb). Die Figur ist 23 Zentimeter groß, trägt einen Geldsack, wackelt mit dem Kopf und hat das Konterfei des früheren Kanzlers Gerhard Schröder: Die Rede ist vom »Wackel-Schröder«, den der Bielefelder Wolfgang Budwell im Jahr 2003 entwickelte. Die Figur ist eines von 300 Exponaten, die aktuell in der Kanzler-Karikaturen-Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen sind.

»Zugespitzt – Kanzler in der Karikatur« heißt die Schau, die bis zum 10. Mai 2020 geöffnet ist (wir berichteten). Doch wie kam Budwell auf die Idee für seine Figur? »Der an Schröder angelehnte Steuersong brachte mich auf den Gedanken. Das war damals ein Hit«, sagt er und verweist auf das Lied aus der Radio-Comedy »Die Gerd-Show«. Der Re­frain lautet: »Ich erhöh’ Euch die Steuern! Gewählt is’ gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern...«

Da zu der Zeit auch der Wackel-Dackel angesagt war, kam Budwell auf die Idee für seinen »Wackel-Schröder«. Die Figur stehe für den Spaßkanzler, der Geldsack für die Abzocke der Bürger, erklärt er.

Diese Figur schenkte er jetzt dem Haus der Geschichte in Bonn. Kurator Ulrich op de Hipt positionierte sie gleich in der neuen Ausstellung. »Der Wackel-Schröder ist ein Beleg dafür, wie Politiker humoristisch auf die Schippe genommen werden«, sagt op de Hipt.

Denn gerade Gerhard Schröder sei von vielen Karikaturisten »verballhornt« worden. »Er war die Leitfigur der Spaßgesellschaft.« So wanderte der »Spaßkanzler« häufig als Puppe oder Spiel über die Ladentheke. In der neuen Ausstellung gibt es zu den jeweiligen Bundeskanzlern spezielle Vitrinen. In der für Gerhard Schröder steht jetzt der »Wackel-Schröder« von Wolfgang Budwell. Der Bielefelder ist begeistert: »Das ist eine schöne Auszeichung für mich.«

Mehr Infos zur Ausstellung gibt es im Internet auf der Seite des Hauses der Geschichte.