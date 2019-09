17 Meter hoch reicht das Gerüst in der katholischen Kirche St. Thomas Morus. Die Sanierung verzögert sich wegen der Arbeiten an den Glasfenstern. Statt des Weihnachtsgottesdienstes wird wohl erst Ostern die erste Messe dort stattfinden. Foto: Bernhard Pierel

Von Kerstin Sewöster

Bielefeld (WB). Die Adventszeit sollten die Gläubigen eigentlich in der frisch sanierten Kirche St. Thomas Morus feiern. Jetzt wird der erste Gottesdienst erst am Samstag vor Palmsonntag in der katholischen Kirche stattfinden. Zur Altarweihe am 4. April um 15 Uhr wird Weihbischof Pater Dominicus Meier erwartet.