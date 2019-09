Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Als dritte Stadt in Deutschland nach Frankfurt/Main und Kassel hat nun auch Bielefeld ein »Ich-Denkmal«. Das Kunstwerk, um das die Initiatoren zwölf Jahre lang kämpfen mussten, ist am Freitagnachmittag im Park der Menschenrechte eingeweiht worden. Die Bielefelder Flaneure übergaben das »Ich-Denkmal« als Geschenk an die Stadt.