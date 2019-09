Am Willy-Brandt-Platz machten die Polizisten um 1.35 Uhr die Entdeckung. Der Fahrer, ein 45-jähriger aus Lage, war gerade dabei den Unfall zu melden. Laut ersten Ermittlungen fuhr er über den Willy-Brand-Platz vom Jahnplatz kommend in Richtung Herforder Straße. In einer Rechtskurve verlor er mit seinem Ford Transit die Kontrolle über den Anhänger. Dieser schaukelte sich auf und rammte einen Ampelmast. Die auf dem Anhänger montierte Videowand stürzte samt Hänger zu Boden und kam in einem Seitenstreifen zum Liegen. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden.

Die Spezialisten vom Bielefelder Abschleppcenter trennten das Gestell der LED-Wand vom Anhänger und richteten diesen auf. Neben geringen Beschädigungen blieben der Transit und der Anhänger fahrbereit. Bis geschätzt 4 Uhr musste die LED-Wand aufgeladen und abtransportiert werden. Sofern sie durch die Havarie einen Totalschaden erlitten hat, wird dieser auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Besonders bitter: der Fahrer kam vom DJ Festival in der Altstadt und wollte die Videowand zurück zum Verleiher nach Meschede im Sauerland bringen. Die Polizei muss den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Ein Mitarbeiter der Stadt richtete den Fußgängerampelmast in der Nacht auf.