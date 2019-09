Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Das hat es in 34 Jahren noch nicht gegeben: Wegen einer Sturmwarnung endet der Schildescher Stiftsmarkt am Sonntag drei Stunden eher als geplant. Um 18 Uhr wird das Bühnenprogramm eingestellt, heißt es vom Veranstalter. Auch der Kirmesbetrieb soll langsam auslaufen.

Betroffen von der überraschenden Maßnahme ist neben dem gesamten Marktbetrieb vor allem das Programm auf der großen Bühne vor der Stiftskirche. Das geplante 19 Uhr-Konzert findet nicht mehr statt. Grund ist eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes : Die Meteorologen sagen von Sonntagabend und die Nacht bis Montagvormittag starke Sturmböen bis Windstärke 9 mit kräftigem Regen voraus. Auch unwetterartige Gewitter sollen möglich sein.

34. Stiftsmarkt in Schildesche Fotostrecke

Foto: Jens Heinze / Thomas F. Starke

»Wir wollen nicht riskieren, dass noch etwas passiert«, sagte Astrid Brausch, Vorsitzende des Stiftsmarkt-Veranstalters, der Werbegemeinschaft »InSchildesche«. Es sei nicht sicher, dass die große Bühne den angekündigten starken Böen des Sturmtiefs »Mortimer« stand halten werde. Das Stiftsmarkt-Programm auf den kleinen Bühnen endet planmäßig um 18 Uhr, sagte Astrid Brausch. Sie gehe davon aus, dass dann nach und nach auch der Kirmesbetrieb eingestellt werde.

Regenschauer und kräftiger Wind am Samstag, grauer Himmel und noch mehr Wasser von oben am Sonntag – der Stiftsmarkt 2019 ist wettertechnisch weit hinten seinen Möglichkeiten zurück geblieben. Doch Tausende Besucher hat das nicht gestört – sie feierten am Freitag und Samstag bis in die Nacht.

Als Kabarettist Heinz Flottmann am Freitagabend auf der großen Bühne neben der Stiftskirche die ersten Gäste zum Auftakt begrüßte, war nur vereinzelt Beifall zu hören. »Das klingt ja schon fast nach ostwestfälischem Enthusiasmus«, lautete Flottmanns ironischer Kommentar an das »diensthabende Publikum«.

Die Stiftsmarkt-Stimmung steigerte sich im historischen Schildescher Ortskern dann aber schnell. Nach der 0:1-Niederlage des DSC Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart füllte sich das Festgelände zusehends. Es sei eben ein »Schildescher Fest von Schildeschern für Schildesche«, sagte stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Sylvia Gorsler bei der Eröffnung. Das wurde gleich zu Beginn mit einem vielfältigen Musikprogramm auf drei Bühnen unter Beweis gestellt.

Stiftsmarkt hat Anziehungskraft über den Stadtteil hinaus

Der Stiftsmarkt hat längst seine Anziehungskraft über den Stadtteil hinaus entwickelt. So suchen gerne Jöllenbecker »Asyl« im Schatten der Stiftskirche, nachdem es den beliebten Jürmker Klön nicht mehr gibt. Die Gäste aus dem Bielefelder Norden gehörten wie Einwohner aus anderen Stadtbezirken zu den Tausenden Besuchern, die am Wochenende nach Schildesche kamen. »Uns gefällt die Atmosphäre, alle Leute sind gut drauf«, fühlte sich das Babenhauser Ehepaar Moni und Max Dreger richtig »heimelig«. Getreu dem Versprechen von Astrid Brausch, Vorsitzende des Veranstalters, der Werbegemeinschaft »InSchildesche«. »Wir haben drei Tage lang einen tollen Stiftsmarkt«, lauteten ihre Worte.

Da störte auch nicht, dass der Stiftsmarkt 2019 in Sachen Regen dem aus dem vergangenen Jahr gleich kam. »Zudecken, schnell!« hieß es am Samstag und Sonntag immer wieder bei den Flohmarkt-Händlern, wenn wieder Nasses vom Himmel auf die Waren fiel. Der Regen hatte dafür einen netten Nebeneffekt für Schildesches Gastronomen: Bäckereien, Kneipen und Restaurants waren voll.

Zuspruch und Umsätze waren zufriedenstellend

»Zuspruch und Umsätze waren zufriedenstellend, am Freitag und Samstag war es abends trocken und der Kirchplatz war voll«, zog Steve Wasyliw, stellvertretender Vorsitzender der Gemeinschaft Schildescher Vereine, Bilanz.

»Nach dem Stiftsmarkt ist vor dem Stiftsmarkt«, versprach »InSchildesche«-Vorsitzende Astrid Brausch, dass es trotz der verregneten Stiftsmärkte 2018 und 2019 kommendes Jahr die 35. Veranstaltung geben wird. Der Stiftsmarkt 2020 findet vom 25. bis zum 27. September statt, so der Plan.

In Schildesche rüstet man nun für die bevor stehende Weihnachtszeit. Der beliebte Feuerzauber findet am 12. Dezember abends an der Stiftskirche statt.