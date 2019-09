Von Jens Heinze

Schildesche (WB). Regenschauer und kräftiger Wind am Samstag, grauer Himmel und noch mehr Wasser von oben am Sonntag – der Stiftsmarkt 2019 ist wettertechnisch weit hinten seinen Möglichkeiten zurück geblieben. Doch Tausende Besucher hat das nicht gestört – sie feierten bis in die Nacht.