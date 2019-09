Bielefeld (WB). Ann-Christin Klos, Ehefrau von Arminia Bielefelds Rekordtorschütze Fabian Klos, ist bei der Casting-Show »The Voice of Germany« in die nächste Runde eingezogen.

Mit ihrem Song »Came Here for Love« (Sigala & Ella Eyre) überzeugte die 27-Jährige die in der Jury sitzende Popmusikerin Alice Merton. Ann-Christin Klos bekam in der am Sonntagabend bei Sat 1 ausgestrahlten Sendung einen »Buzzer« von Merton, womit die Bielefelderin in das »Team Alice« eingezogen ist und sich für die sogenannten »Battles« qualifiziert hat.