Von Burgit Hörttrich

Eine Einzelhändlerin, die ausdrücklich anonym bleiben möchte, kommentierte das Late Night-Shopping so: »Wir müssen ja.« Henner Zimmat, Vorsitzender der Kaufmannschaft Altstadt räumte ein, dass viele Läden nach 18, 19 Uhr nicht mehr geöffnet hatten: »Deshalb war in einigen Bereichen der Altstadt auch nicht viel los.« Sein Vorstands-Kollege Thomas Renken meinte jedoch, dass mehr Geschäfte mitgemacht hätten als noch beim Mitternachts-Shopping: »Immerhin!«

Dominik Heuer, Juniorchef von Café Knigge, sagte, dass die Filialen Bahnhofstraße und Niedernstraße zwar bis 22 Uhr geöffnet hätten, nicht aber die an der Obernstraße: »Das bekommen wir personell nicht gestemmt.«

Johannes Göke, Vorstand Werbegemeinschaft City und Geschäftsleiter von Peek & Cloppenburg, ist dagegen zufrieden: »Ab 18, 19 Uhr ist noch einmal ein neuer Schwung von Kunden in die Innenstadt gekommen.« Die Umsätze nicht zuletzt für aktuelle Herbst- und Wintermode seien gut gewesen. Für ihn müsse der Handel auch »für die Kunden da sein und etwas Besonderes bieten – zum Beispiel mit dem Late Night-Shopping.« Dominik Heuer stimmte ihm zu und erinnerte an lange Einkaufssamstage mit gutem Wetter: »Da hat die Gastronomie mehr profitiert, diesmal eben der Handel.«

Jörg Beyer vom Handelsverband war der Überzeugung, dass im Vergleich zu einem »normalen« Samstag deutlich mehr Kunden aus der Region in der Innenstadt gewesen seien: »Weil die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben, da musste niemand in Hektik verfallen.« Geschäfte, die ein »Extra« geboten hätten, und seien es »nur« besondere Beleuchtung oder Cocktails für die Kundschaft, seien Anziehungspunkte gewesen. Er könne auf der anderen Seite verstehen, dass kleine Läden in der Altstadt vielleicht wie üblich um 18 Uhr geschlossen hätten. Beyer: »Für die bedeutet das Late Night-Shopping, dass sie vier Stunden länger im Geschäft stehen müssten.«

Henner Zimmat will auf jeden Fall erneut (wie schon nach dem verkaufsoffenen Leinewebermarkt-Sonntag) ein Stimmungsbild bei den Mitgliedern der Kaufmannschaft Altstadt einholen. Johannes Göke wünscht sich – auch von den »Altstädtern« – vor allem eines: Konstanz. Göke: »Die Kunden müssen sich erst einmal an das Angebot Late Night-Shopping gewöhnen. Diese Chance müssen wir ihnen geben. Falls es dauerhaft nicht klappt, können wir immer noch darüber reden...«

Da half auch das DJ Festival nicht, die Innenstadt-Besucher in Kauflaune zu versetzen. 20 DJs spielten in 14 Lokalen – allerdings erst ab 21 Uhr. Ausnahme: Auf dem Klosterplatz wurde bereits ab 17 Uhr eingeheizt. Alle Zutaten: DJs, Getränkestände, buntes Licht waren vorhanden. Ansonsten: Leere – witterungsbedingt.