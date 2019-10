Nach dem Standort am Boulevard (hier zu sehen) übernimmt das Unternehmen B & B Hotels ein weiteres Hotel in Bielefeld. Foto: Oliver Schwabe

Bielefeld(WB/sb). Das Unternehmen B & B Hotels hat das bisherige Ibis-Budget-Hotel in Stieghorst übernommen. Das Hotel mit 73 Zimmern an der Detmolder Straße 314 ist neben dem Neuen Bahnhofsviertel jetzt der zweite Standort der Hotelkette in Bielefeld.

Die Übernahme sei bereits zum 30. September erfolgt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die verkehrsgünstige Lage in Nähe zur Autobahn 2 habe den Ausschlag für die Investition gegeben, heißt es. Die Renovierung der Zimmer solle im Dezember erfolgen. Das neue Logo werde in Kürze angebracht, heißt es. Die deutsche Tochtergesellschaft der französischen Hotelkette B&B verfügt nach eigenen Angaben im Bundesgebiet über 129 Hotels mit mehr als 13.000 Zimmern.

Am Bielefelder Boulevard gibt es das B&B-Hotel seit dem Jahr 2013. Das Gebäude war von der Firma Goldbeck am Boulevard in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptbahnhof errichtet und an B&B vermietet worden. Betreiber wurde die bb Hotelmanagement GmbH, die jetzt auch als Betreibergesellschaft des neuen Hotels in Stieghorst agiert. Gegen dieses Unternehmen wurde Anfang des Jahres aufgrund Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzverfahren eröffnet (wir berichteten) . Der Betrieb läuft aber weiter.