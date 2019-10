Bielefeld (WB). Die Oetker-Eisbahn eröffnet an diesem Samstag die Saison 2019/2020. Die erste Schicht Eis liegt bereits seit dem vergangenen Wochenende, so dass die Laufzeit pünktlich beginnen kann.

In der vergangenen Saison hatte die Oetker-Eisbahn so viele Besucher wie lange nicht. Insgesamt waren es rund 118.000 Besuche – so viele wie zuletzt in den 1970er Jahren.

Beibehalten wird auch das Eisstockschießen, das immer mittwochs von 18 bis 22 Uhr auf der Oetker-Eisbahn möglich ist. Sportbegeisterte können Teile oder aber die ganze Eisfläche anmieten. Die Reservierung der Bahn geht einfach online unter dem Reiter »Events« auf der Internetseite.