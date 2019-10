Bielefeld (WB/cm/hf). Ein 25-jähriger Porsche-Fahrer ist am Mittwochabend an der Artur-Ladebeck-Straße stadtauswärts mit seinem Wagen in mehrere geparkte Fahrzeuge geschleudert, nachdem er von der Straße abkam. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand hoher Sachschaden.

Mehrere Autos eines Händlers wurden durch den Unfall beschädigt. Foto: Christian Müller Mehrere Autos eines Händlers wurden durch den Unfall beschädigt. Foto: Christian Müller

Der Unfall geschah gegen 21.10 Uhr. Ein Bielefelder (25) war in einem Porsche 911 GT3 in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Gegenüber der Polizei teilte er mit, dass er auf Höhe eines Autohauses in der Nähe des Brackweder Bahnhofes das Gaspedal durchtrat. Der hochmotorisierte und zugleich teure Sportwagen brach aus, riss einen Stromverteiler neben dem Gehweg um, krachte in mehrere ausgestellte Autos, durchfuhr einen Zaun und kollidierte mit voller Wucht mit einem Ausstellungsfahrzeug. Beide Fahrzeuge drehten sich um die eigene Achse. Der Porsche kam total beschädigt zurück auf der Straße zum Stehen.

Der junge Autofahrer blieb unverletzt. Zwei Mitarbeiter der Stadtwerke sicherten den Stromverteiler. Stromausfälle gab es nicht, die Anlage blieb funktionsbereit. Durch den Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Porsche war mindestens 150.000 Euro wert. Laut WESTFALEN-BLATT-Informationen wurde das Modell speziell für den Rennsport gefertigt und nur 250 Mal ausgeliefert. An den restlichen Fahrzeugen, dem Stromverteiler und am Zaun entstand ein Sachsachaden von geschätzt 50.000 Euro.