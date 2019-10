Büscher betreibt seit zehn Jahren gemeinsam mit seiner Frau Karina und Schwiegervater An­dreas das Restaurant »Büscher’s« in Bielefeld-Quelle, wo er als Chefkoch in der Küche steht. Und in der Sendung am Mittwochabend zeigte er seine besonderen Künste. Die (Koch)-Kunst in der Show: Alles wird auf einem kleinen Löffel präsentiert. Die Jury, die aus den vier Spitzenköchen Alexander Herrmann, Frank Rosin, Maria Groß und Tim Raue besteht, entscheidet, wer in die nächste Runde einzieht.

»Für mich war der Löffel der perfekte Genuss.«

Juror Alexander Herrmann ist von Patrick Büschers Löffel begeistert: »Für mich war der Löffel der perfekte Genuss. Das ist genau ein Löffel wie ich ihn liebe.« Maria Groß meint: »Das war ein geschmeidiger Löffel, der mir geschmeckt hat. Es war für mich jedoch nicht Bäm.« Und Tim Raue sagt: »Für mich war es haarscharf. Ich habe mir mehr Mut und Kante gewünscht.«

Frank Rosin war voll des Lobes: Frank Rosin: »Patrick ist eine richtige Keule und kann richtig kochen. Ich würde mich freuen, wenn er zu mir kommt.« Letztlich folgt Büscher diesem Wunsch.

Sat 1 zeigt die nächste Runde der Show am Mittwoch, 9. Oktober, um 20.15 Uhr. Für den Sender verlief der Start der neuen Staffel der Show längts nicht mehr so erfolgreich wie die vorherigen Staffeln: 1,13 Millionen Gesamt-Zuschauer entsprachen einem Markanteil von 4,2 Prozent.