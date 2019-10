Bielefeld (WB/sas). In Bielefeld ist wieder eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die 500-Kilo-Bombe soll am Montag im Stadtteil Baumheide entschärft werden.

Die Bombe sei auf einem Privatgrundstück an der Straße Am Wellbach gefunden worden, heißt es. 2700 Einwohner in einem Radius von 500 Metern müssen am Montag ihre Häuser verlassen. Betroffen von der Evakuierung sind auch drei Schulen: die Baumheideschule, die Wellbachschule und die Realschule am Schlehenweg.

Die Evakuierung soll um 9 Uhr beginnen, die Entschärfung um 12 Uhr. Weitere Details gibt die Stadt am Freitagnachmittag bekannt.