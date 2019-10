Das Gericht hatte, wie berichtet, im Eilverfahren ein Verbot des Aufzugs durch die Polizei für den 9. November abgeschmettert. Mit Blick auf den 9. November als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus in der Reichspogromnacht wollte die Polizei die rechte Demonstration zwar grundsätzlich zulassen – aber an einem anderen Tag. Dagegen war die »Rechte« gerichtlich vorgegangen. Die Rechtsextremen wollen gegen die Inhaftierung der verurteilten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck demonstrieren.

Wie Sonja Rehmert erläutert, hält die Polizei eine mögliche Beschwerde gegen den Beschluss aus Minden vor dem Oberverwaltungsgericht Münster für aussichtslos.

Allerdings habe sich der Anmelder der Demonstration als kooperativ hinsichtlich der Aufmarschroute gezeigt. In einem Kooperationsgespräch am Montag vereinbarte die Polizei Bielefeld demnach mit dem Anmelder, dass der Aufzugsweg die Mahnmale und Gedenkveranstaltungen am 9. November nicht tangiere. Damit seien der Bahnhofsvorplatz, der Jahnplatz, der Bereich des Rathauses sowie die Turnerstraße nicht Bestandteile des Aufzugswegs der Versammlung »Die Rechte NRW«. »Die Versammlung wird am Hauptbahnhof mit dem Ziel Landgericht starten, zum weiteren Aufzugsweg werden derzeit aus polizeitaktischen Gründen keine Auskünfte erteilt«, sagt Polizeisprecherin Sonja Rehmert.