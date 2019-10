Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). 1280 Erstsemester – so viele Plätze hat das Audimax – und noch ein paar mehr, die auf dem Fußboden hockten, waren am Montagmorgen dabei, als Prof. Dr. Gerhard Sagerer, Rektor der Universität, und Oberbürgermeister Pit Clausen am Montagmorgen das Wintersemester 2019/20 eröffneten.

Foto: Bernhard Pierel

Gut 4000 neue Einschreibungen verzeichnet die Hochschule – etwa der Stand von vor einem Jahr. Die endgültigen Zahlen stehen erst Anfang Dezember fest, denn noch sind nicht alle Zulassungsverfahren abgeschlossen.

Die meisten Neueinschreibungen verzeichnen zur Zeit die Fächer Bildungswissenschaften (Lehramt), Soziologie und Wirtschaftswissenschaften. Zum Fächerkanon soll ab 2021 die medizinische Fakultät dazu kommen.

Auch der OB kam zum Studium nach Bielefeld

Oberbürgermeister Pit Clausen kam 1982 ebenfalls als Erstsemester (Jura) aus Düsseldorf nach Bielefeld und er versicherte der Zuhörerschaft: »Es dauert nicht lange, bis Sie ostwestfalisiert sind.« Bei Nachfrage stellte sich dann aber heraus, dass der überwiegende Teil der Neuen sowieso aus Bielefeld oder der Region stammt.

Die Erstsemester sind der »Jubiläums-Jahrgang« der Universität, vor 50 Jahren gegründet, und die letzten, die im Audimax in seiner bisherigen Form begrüßt werden. Denn der größte Hörsaal der Uni wird im Rahmen des ersten Sanierungsabschnittes der Hochschule mit erneuert.

Vorlesungen im Kinosaal

Rektor Gerhard Sagerer ging ebenfalls auf die Sanierung in sechs Bauabschnitten ein, sagte, dass der Baubeginn des neuen Hörsaalgebäudes an der Straße Konsequenz unmittelbar bevor stehe. Vorlesungen werde es in der Übergangszeit deshalb auch in Kinosälen oder im Lokschuppen, auch Ort der Uni-Geburtstagsparty #ubijubi am 23. und 24. Oktober, geben.

Er forderte die Erstsemester auf, »Lehrveranstaltungen wahr zu nehmen« und Präsenz zu zeigen. Auch, wenn es an der Uni keine Anwesenheitspflicht gebe. Sagerer: »Es gibt aber eine Anwesenheitserwartung – wenn auch ohne Kontrolle.« Zum Mitmachen animierten auch Sven Wolski und Annika Vinzelberg (AStA) : »Engagiert euch!« An der Uni Bielefeld studieren rund 25.000 Menschen, mehr als 3000 machen jährlich ihren Abschluss.