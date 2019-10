Die Feuerwehr Bielefeld ist am Dienstagmittag zu einem Mehrfamilienhaus an der Herforder Straße gerufen worden. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Auf dem Herd vergessenes Essen hat am Dienstagmittag vermutlich einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Herforder Straße in Bielefeld verursacht. Eine Bewohnerin des Hauses wurde nach ersten Vermutungen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.