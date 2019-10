Bielefeld (WB/fw). Sascha Krolzig soll Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Herford-Detmold als »frechen Juden« bezeichnet haben. Dafür muss der Bundesvorsitzende der rechtsextremen Partei »Die Rechte« in Haft. Damit wurde die Berufung abgelehnt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Bundesvorsitzenden der rechtsextremen Partei »Die Rechte«, der in Bielefeld Jura studiert hat, hatte den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Herford-Detmold, den emeritierten Musikprofessor Matitjahu Kellig (68), im August 2016 auf der Website der Partei als »frechen Juden« bezeichnet. Kellig zeigte den mehrfach vorbestraften Krolzig an.

Ein Anhänger der Rechten gerät mit Journalisten aneinander. Foto: Weyand Ein Anhänger der Rechten gerät mit Journalisten aneinander. Foto: Weyand

Bereits im Vorjahr hatte das Amtsgericht Krolzig wegen Volksverhetzung zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. Dagegen hatte er Berufung eingelegt.

Rechter liefert sich Wortgefecht mit Journalisten

Als er am Donnerstag nun den Gerichtssaal gegen 10.15 Uhr betrat, bejubelten seine Anhänger ihn lautstark und begrüßten ihn mit »Sascha«-Rufen, ehe sie zur Ruhe ermahnt wurden. Ein Anhänger der Rechten lieferte sich zudem ein Wortgefecht mit anwesenden Journalisten. Der Prozess selbst wurde dann jedoch vertagt, auf 13 Uhr, da Krolzigs Anwalt sich verspätet hatte.

Das Verfahren gegen Krolzig steht im Schatten des Anschlags von Halle. Ein schwerbewaffneter mutmaßlicher Rechtsextremist hatte am Mittwoch versucht, in die Synagoge einzudringen und dort unter Dutzenden Gläubigen ein Blutbad anzurichten. Sein Versuch scheiterte, woraufhin er vor der Synagoge und danach in einem nahen Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen und mindestens zwei weitere verletzt haben soll.

Solidarität mit der jüdischen Gemeinde

Neben Aktivisten der Rechten und Mitgliedern der Antifa waren aber auch Vertreter der Jüdischen Gemeinde im Gerichtssaal. Weitere Zuschauer solidarisierten sich in Gesprächen mit Medienvertretern mit Matitjahu Kellig. »Ich wäre aber auch ohne diesen Vorfall zu dem Termin gekommen, um meine Unterstützung für die jüdische Gemeinde zu zeigen«, sagt ein Zuschauer.