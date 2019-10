Bielefeld (WB/dpa). Ausgerechnet in Bielefeld liest an diesem Donnerstagabend die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk, die den nachgeholten Literaturnobelpreis für das Jahr 2018 erhält.

Die Schwedische Akademie teilte am Donnerstagmittag in Stockholm mit, dass Tokarczuk den Preis erhält und dass der Literaturnobelpreis für das Jahr 2019 an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke geht. Olga Tokarczuk liest an diesem Donnerstag um 20 Uhr in der Stadtbibliothek Bielefeld – im Rahmen der 24. Literaturtage Bielefeld.

Beide Nobelpreise sind mit jeweils neun Millionen schwedischen Kronen (rund 830 000 Euro) dotiert. Sie werden wie die weiteren Nobelpreise am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, verliehen. Zuletzt war der Literaturnobelpreis 2017 dem in Japan geborenen Briten Kazuo Ishiguro zugesprochen worden.

Im vergangenen Jahr war die Vergabe der Auszeichnung wegen eines Skandals bei der Schwedischen Akademie ausgefallen und auf dieses Jahr verschoben worden. Die Institution war in eine tiefe Krise gestürzt, nachdem mehrere Frauen dem Ehemann des mittlerweile ausgetretenen Akademiemitglieds Katarina Frostenson, Jean-Claude Arnault, sexuelle Übergriffe und Belästigung vorgeworfen hatten. Gegen Frostenson und Arnault gab es zudem Anschuldigungen, die Literaturnobelpreisträger vorab entgegen der strengen Nobelstatuten ausgeplaudert zu haben.