Bielefeld (WB). Zum vierten Mal feiert eine Wilsberg-Folge Premiere in Bielefeld. Das Cinemaxx zeigt am Montag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr die unter anderem in Bielefeld gedrehte Folge »Bielefeld 23«. Veranstalter sind das Cinemaxx, die Prosuktionsfirma Warner Bros, Bielefeld Marketing und das ZDF.