Über die Bebauung des Marktplatzes an der Beckhausstraße wird seit mehr als drei Jahren diskutiert. Foto: Bernhard Pierel

Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Faustdicke Überraschung bei der Diskussion um die Bebauung des Marktplatzes an der Beckhausstraße in Schildesche: Die Schildescher Bezirksvertretung hat die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob auf dem Grundstück zusätzlich zu den vorgesehenen Wohngebäuden auch ein neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr in dem Stadtbezirk gebaut werden kann.