Von Markus Poch

Bielefeld (WB). So ähnlich muss es sich für die Jungfrau anfühlen, wenn sie zum Kind kommt: Brackwedes Bezirksvertreter, die sich Monat für Monat im Sinne der Menschen des Stadtbezirkes ehrenamtlich die Köpfe heiß reden, denen die Stadtverwaltung auch aus Geldmangel nur vereinzelt Wünsche erfüllt, erhalten plötzlich eine Millionenspritze. Der Sitzungssaal am Bezirksamt soll von 2020 bis 2021 umfassend saniert werden.

Geschätzte 850.000 Euro zuzüglich 200.00 Euro für Planungs-/Nebenkosten will der Immobilienservicebetrieb (ISB) in das 1964 noch zu Zeiten der Stadt Brackwede eingeweihte Verwaltungsgebäude an der Germanenstraße investieren. »Ihr Sitzungssaal ist ein Juwel, das wir mit Mühe erhalten wollen. Es ist ein wertvoller Raum, der örtliche Kulturgeschichte erzählt«, sagte ISB-Abteilungsleiter Frank Otterbach jetzt vor dem Brackweder Gremium, als er dort die Sanierungspläne des Senner Architektenbüros Terbrack vorstellte.

Danach ist im Innern die komplette Erneuerung der mehr als 50 Jahre alten Heizung, Lüftung, Elektrik und auch der Medientechnik vorgesehen. Laut Otterbach werden zusätzlich der Bodenbelag ausgetauscht – und das Mobiliar aus abgenutzten Tischen und fleckigen Stühlen. Außen soll das Gebäude ein neues Dach samt zeitgemäßer Dämmung erhalten sowie eine dem alten Vorbild nachempfundene Fassade aus Aluminiumfenstern mit Wärmeschutzverglasung und innen liegendem Sonnenschutz.

Die eigenwillig und unregelmäßig aufgeteilte Decke, die Holzvertäfelung und die neun ebenso aufwendigen wie typischen Kronleuchter der 60er Jahre sollen aus Gründen der Qualität, der Optik, der Akustik und nicht zuletzt der Heimathistorie ganz bewusst erhalten bleiben. Deshalb werde sich laut Frank Otterbach der innere Gesamteindruck des sanierten Saales nicht sonderlich stark verändern. Aber: »Wenn wir das Ding durchsaniert haben, dann brauchen wir nur noch einen Bruchteil der Energie von heute.«

Derweil können die unverhofft zu diesen Modernisierungsehren kommenden Bezirksvertreter ihr Glück kaum fassen: »Ich bin nicht davon ausgegangen, dass hier tatsächlich ein großer Aufschlag gemacht wird«, sagte CDU-Fraktionschef Carsten Krumhöfner ungläubig. »Ein großes Lob an die Verwaltung!« Karl-Ernst Stille (Grüne) zeigte sich davon beeindruckt, dass trotz der groß angelegten Modernisierung hinter den Kulissen »die Optik im wesentlichen so bleibt wie sie ist«.

»Wir sind sehr positiv überrascht«, sagte Bezirksamtsleiter Hans-Georg Hellermann, der auch nach vielen Jahren noch immer stolz darauf ist, in den Sitzungssaal zu kommen und unter dem Brackweder Wappen zu sitzen. »Diese Perspektive kam in unseren kühnsten Träumen nicht vor.« Peter Diekmann (CDU) gab indes dem ISB mit auf den Weg: »Aber die neue Bedientechnik muss idiotensicher sein!«

Der Sitzungssaal ist seinerzeit nach einem Entwurf des renommierten Architekten Hanns Dustmann (1902 bis 1979) gebaut worden. Dustmann war unter anderem maßgeblich am Wiederaufbau des Theaters am Alten Markt beteiligt. Auch das Berliner Café Kranzler, das RWE-Hochhaus in Essen und das Sparkassen-Hochhaus in Dortmund sind nach seinen Vorlagen entstanden.