Bielefeld (WB). Er will es noch einmal wissen. Oberbürgermeister Pit Clausen ist am Samstag von der SPD erneut als Kandidat für das städtische Spitzenamt nominiert worden.

Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Clausen erhielt 116 von 121 abgegebenen Stimmen, was einem 96-Prozent-Votum entspricht. Es gab vier Enthaltungen und eine Nein-Stimme.

Zuvor skizzierte Clausen in einer kämpferischen Rede, welche politischen Schwerpunkte er in einer möglichen dritten Amtszeit ab 2020 setzen will. »Wir wollen Vorfahrt für Bus und Bahn«, sagte Clausen. Nur mit der SPD könne die Verkehrswende in Bielefeld gelingen. Dazu müsse der öffentlichen Personennahverkehr attraktiver werden.

»Kostenloses Parken in Parkhäusern ist Retro«

»Wer mit dem eigenen Auto im Stau stehen will, soll das machen. Aber wir wollen Angebote machen, dass das nicht mehr nötig ist.« Dazu gehöre etwa der Ausbau von Park-and-Ride-Flächen.

Clausen verteidigte die geplanten Änderungen bei der Parkraumbewirtschaftung. »Kostenloses Parken in Parkhäusern ist Retro«, sagte der Oberbürgermeister. Es sei nicht nachvollziehbar, dass fürs ÖPNV-Ticket gezahlt werden müsse, das Parken aber teils umsonst sei.

Neue Baulandstrategie

Die Ausweisung neuer Wohngebiete nannte Clausen als weiteren Schwerpunkt. »Wir brauchen hier mehr Output«, so der Rathaus-Chef. In der Vergangenheit seien durchschnittlich jährlich 800 Wohnungen neu entstanden. Diese Zahl müsse auf 1300 gesteigert werden, legte sich Clausen fest.

Die neue Baulandstrategie solle das unterstützen. »Hier in Bielefeld tun manche Konservative so, als solle der Sozialismus eingeführt werden«, so Clausen. Dabei gehe es darum, dass Bauland bezahlbar bleibe. Etwas Ähnliches gebe es längst auch im »schwarzen Paderborn«.

Zwei neue Schulen nötig

Auch in Sachen Bildung und sozialem Ausgleich will Clausen nachlegen. Dazu gehörten neue Kitas. »Und wahrscheinlich brauchen wir in den nächsten Jahren auch zwei neue weiterführende Schulen.« Die Sozialdemokraten sollten dafür sorgen, dass niemand zurückgelassen werde, sagte Clausen in Anlehnung an die frühere SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.

Die künftige Politik müsse zudem den Klimaschutz noch stärker berücksichtigen. Dies sei eine übergreifende Aufgabe. In den vergangenen Jahren sei in Bielefeld der Haushalt saniert worden, die Stadt wachse weiter. In der Zukunft könne nun wieder mehr gestaltet werden. »Dazu will ich beitragen«, betonte Clausen.

»Wir haben jemanden, der es kann«, dankte Bielefelds SPD-Chefin Wiebke Esdar für seine erneute Kandidatur. Das Abstimmungsergebnis für Clausen wertete sie auch als Zeichen der großen Geschlossenheit innerhalb ihrer Partei.