Brackwede (pan). Die Besucher schlängeln sich als nicht enden wollender Strom die Hauptstraße entlang. Von allen Seiten locken die Versuchungen, mal in kulinarischer Form, mal als Fahrgeschäft mit blinkenden Lichtern. Bei den 45. Glückstalertagen wurde am Wochenende wieder einiges geboten. Zahlreiche Verkaufsstände, Imbiss- und Getränkebüdchen luden zum Genießen und Verweilen ein. Zuckerwatte und Lebkuchenherzen ließen manche Kinderaugen ebenso erstrahlen wie Autoscooter und Karussells.

»Wir sind wieder sehr zufrieden, es ist gut besucht, auch wenn es sicher schon mal voller gewesen ist«, resümiert Karl-Uwe Eggert. Der Vorsitzende der Werbe- und Interessengemeinschaft (WIG) Brackwede, die das Stadtteilfest organisiert, sieht den Grund dafür zum einen im Wetter und zum anderen im Beginn der Herbstferien. Der habe auch dazu beigetragen, dass unter anderem die Schulen sich nicht wie gewohnt am Programm beteiligten. Dennoch mussten die Besucher nicht auf Unterhaltung verzichten. Auf der Bühne auf dem Kirchplatz spielte am leicht verregneten Eröffnungsabend die Coverband »Dance Food« auf, und über das ganze Wochenende verteilt, sorgten der Shantychor Bielefeld, das Trio »Latin Rocks«, der Männergesangverein MGV Harmonie, die »Renegades Linedancer«, das Fitness-Studio »Bodytalk«, die »Kronjuwelen« des Brackweder Karnevalvereins und das Duo Rudolf & Marceline für Stimmung.

Glückstalertage in Brackwede Fotostrecke

Foto: Kerstin Panhorst

Das Städtische Blasorchester Schloß Holte-Stukenbrock verdingte sich unterdessen als Walking Act und zog musizierend durch die gesamte Hauptstraße, während die Bielefelder Puppenbühne die neusten Abenteuer von Kasper und seinen Kollegen präsentierte.

Schnäppchenjäger und Skurrilitätensammler kamen erneut beim Flohmarkt entlang der Treppenstraße und auf dem Parkplatz an der Brücke auf ihre Kosten. Weihnachtsdeko, Spielsachen, Bücher und Second Hand Kleidung gab es an rund 150 Ständen zu entdecken. Wer lieber Neues erwerben wollte, hatte dafür auch am verkaufsoffenen Sonntag Gelegenheit, an dem die Brackweder Geschäftsleute wieder ihre Türen öffneten.