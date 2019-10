Von Heinz Stelte

Bielefeld (WB). »Keine Angst«, beruhigt der französische Jongleur Florent Lestage die Zuschauer in den ersten Reihen, als er bei seiner Nummer Keulen und Spazierstöcke in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Luft wirbeln lässt. Nicht jeder der so Angesprochenen mag den Worten des Artisten Glauben schenken und weicht ein wenig zurück. Die Keulen fliegen ...

... und landen dort, wo sie sollen – nicht am Kopf eines Zuschauers, sondern in den Händen des Franzosen. Dies sei vorweg schon verraten: Verletzt wurde bei der Premiere des »Cirque Bouffon« am Samstag im Ravensberger Park niemand, kein Artist, kein Besucher.

Doch die Sorge, sie wehte schon in manchen Momenten durch das ausverkaufte Zirkuszelt. Dies lag zum einen an den mitunter halsbrecherischen Nummern, hauptsächlich aber an der Nähe von Publikum und Artist. Das macht die Besonderheit des »Cirque Bouffon« aus, die Floskel »zum Greifen nah« wird Realität. Und da es keine Distanz zwischen Zuschauer und Künstler gibt, wird das Publikum früher oder später zwangsläufig Teil der Inszenierung. Man kann sie sehen, die Konzentration von Roxana Küwen bei ihrer beeindruckenden Fußjonglage, die Anspannung von Ariadna Gilabert Corominas bei ihrem Flug durch die Zirkuskuppel (und über die Köpfe der etwas beunruhigten Zuschauer hinweg) und die Freude und Erleichterung bei den Artisten nach einer gelungenen Nummer. Das intime und an diesem Premierenabend vollbesetzte Zirkuszelt wird quasi zum Wohnzimmer, die Musiker und Artisten scheinen dem Fernseher entsprungen, sind da, real – live in seiner besten Ausprägung.

Ausgebildet an renommierten Musik- und Zirkusschulen

Seit 2006 geht der »Cirque Bouffon«, gegündet vom ehemaligen »Cirque du Soleil«-Mitglied Fréderic Zipperlin, mit eigenem Programm auf Tour. Er verbindet Artistik, Musik, Komik und Theater zu einer besonderen Mischung, angelehnt an den in den 80er Jahren aufkommenden »Nouveau Cirque«. Die elf Artisten und Musiker, allesamt ausgebildet an international renommierten Zirkus- oder Musikhochschulen, agieren als Team, als Einheit. Da muss die Hochseilartistin für die Kollegin den Bühnenaufbau erledigen, der Clown musikalisches Talent beweisen und der Jongleur die Melodica spielen.

Nach gut zwei Stunden ist die poetisch-artistische Reise zu Ende, das Publikum feiert das Ensemble mit stehenden Ovationen. Der »Cirque Bouffon« begeistert jung und alt gleichermaßen. Nur Menschen mit einer Virtuosen-Allergie sollten ihn meiden – sie könnten einen allergischen Schock erleiden.

● Der »Cirque Bouffon« gastiert noch bis zum 3. November im Ravensberger Park (Mittwoch bis Freitag 19.30, Samstag 14.30 und 19.30, Sonntag 14.30 und 17.30 Uhr). Karten gibt es in den WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen.