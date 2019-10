Bielefeld (WB). Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich am Sonntag etwa 30 vermummte Menschen gesammelt hatten und auf ihrem Weg durch die Innenstadt ein Transparent mitführten, Parolen riefen, Böller zündeten und Graffitis an Hauswände schmierten. Zudem leisteten Demonstranten später Widerstand, so dass drei Polizisten leicht verletzt wurden.