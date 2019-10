Feuerwehreinsatz in Sennestadt Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/sb). Nach dem Wohnungsbrand in Sennestadt, bei dem ein 67-Jähriger getötet wurde , schwebt der Sohn (49) des Mannes in Lebensgefahr. Das berichtete am Montag Polizeisprecher Michael Kötter auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage.