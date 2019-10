Bielefeld (WB/sb). Bei einer kurdischen Demonstration gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien ist es am Montagabend in Bielefeld zu einem Zwischenfall gekommen. Passanten hatten gegen 19 Uhr an der Ecke Herforder Straße/Friedrich-Ebert-Straße Teilnehmer provoziert. Anschließend sei es zu einer Rangelei zwischen mehr als 20 Menschen gekommen.