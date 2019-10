Feuerwehreinsatz an der Klopstockstraße Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Bei einem Wohnungsbrand an der Klopstockstraße in Bielefeld-Gellershagen ist es bei Sachschaden geblieben. Zunächst war die Feuerwehr nicht sicher, ob der Bewohner (62) sich noch in der Wohnung aufhielt.